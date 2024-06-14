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SPK ve OSBÜK, OSB'lerde finansal okuryazarlık eğitimi verecek

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile imzaladıkları protokolle organize sanayi bölgelerinde (OSB) istihdam edilen tüm çalışanlara finansal okuryazarlık eğitimi vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile imzaladıkları protokolle organize sanayi bölgelerinde ( Osb ) istihdam edilen tüm çalışanlara finansal okuryazarlık eğitimi vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

SPK ile OSBÜK arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen törenle imzalandı.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, törende yaptığı konuşmada, Osb'lerin ekonomi açısından son derece önemli görev üstlendiğini söyledi.

Gönül, "Sanayi demek, üretim demektir. Ülkemizin kalkınmasında sanayilerin rolü çok büyüktür. Finans, sanayilerin belkemiğidir. Bu nedenle sanayilerin kalkınmasında sermaye piyasalarının gücü ve sirayeti çok önemlidir." dedi.

Türkiye'nin finansal okuryazarlık üssü konumundaki "Finansal Okuryazarlık Platformu" ile toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Gönül, şöyle konuştu:

"OSBÜK ile yaptığımız protokolle Osb'lerde istihdam edilen tüm çalışanlara finansal okuryazarlık eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Osb'lerde eğitici eğitimleri de planlıyoruz. Finansal okuryazarlıkta, finansal bilgi, finansal tutum, finansal davranış çok önemlidir. Vereceğimiz eğitimlerle belirlenecek hedef kitlelerin bilgi sahibi olmalarını, doğru tutum ve davranış içinde bulunmalarını sağlamaya çalışacağız."

Osb'lerde on binlerce şirket bulunduğuna dikkati çeken Gönül, bu şirketlerle de finansal okuryazarlık alanında çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

"Gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda sermaye piyasalarımızın daha gidecek çok yolu olduğunu görmekteyiz." diyen Gönül, şirketlerin sermaye piyasalarından daha fazla istifade etmelerini ve ortaklık kültürünün daha çok yaygınlaşmasını temenni ettiklerini anlattı.

"Finansal okuryazarlık en az üretim kadar önemli"

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü de finansal okuryazarlığın toplumun her kesimini ilgilendiren kritik bilinçlenme meselesi olduğunu ifade etti.

Özellikle 2020'de başlayan Kovid-19 süreci ve ardından maliyetlerde yaşanan olağanüstü artışlar sonrasında işletmelerin bir numaralı gündem maddesinin finans yönetimi olduğuna işaret eden Kütükçü, finansal yönetim ve okuryazarlığın işletmeler açısından en az üretim kadar önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'de Osb'si olmayan şehrin kalmadığına dikkati çeken Kütükçü, şunları kaydetti:

"Şu anda 81 ilimizde, 403 sanayi bölgemiz ya üretim faaliyetini sürdürüyor ya planlama ya da kamulaştırma aşamasında. 67 bin fabrikamızın üretim yaptığı Osb'lerimiz ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor, 2 milyon 600 bin insanımıza doğrudan istihdam sağlıyor. OSB camiamızın finansal okuryazarlığını artırmaya yönelik her çalışma aynı zamanda Türk sanayisinin verimliliğini geliştirmeye yönelik de önemli bir adım. Finansal olarak bilinçli bir toplumun daha istikrarlı büyüyen ve kalkınan ekonomiyi beraberinde inşa edeceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu İbrahim Ömer Gönül OSB Ekonomi Güncel Haberler

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