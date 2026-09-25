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SPK, Özata Denizcilik'te 11 kişiye suç duyurusu ve 2 yıl işlem yasağı verdi

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SPK, Özata Denizcilik pay işlemlerinde 11 kişiye suç duyurusunda bulundu ve 2 yıl işlem yasağı getirdi. Kurul ayrıca Tera Yatırım ve Tera Portföy'e OZATD pay piyasasıyla sınırlı 2 yıl işlem yasağı uyguladı, 5 kişinin tüm lisansını işlem yasağı süresince iptal etti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve söz konusu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı getirdi.

SPK, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili incelemesi sonucunda 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Söz konusu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirildi.

SPK'nın 2026/65 sayılı bültenine göre İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında, OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Kurul ayrıca Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uygularken, 5 kişinin tüm lisanslarını işlem yasağı süresince iptal etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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