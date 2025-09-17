SPK'dan Gençlere Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal okuryazarlık eğitimleri kapsamında yeni bir projeyi hayata geçirerek, "Gençler İçin Siber Dünya ve Finansal İzler" başlıklı eğitim programına başladı.

SPK'den yapılan açıklamaya göre, kurul yöneticilerinin Koruncuk Vakfı bünyesindeki kız öğrencilere verdiği ilk eğitim sunumunda, finansal okuryazarlığın bireylerin doğru finansal kararlar alması ve finansal refah seviyesini artırması amacıyla sahip olmaları gereken farkındalık, bilgi, tutum ve davranışların bütünü olduğu belirtildi.

Sunumda, finansal okuryazarlığın kişilerin sahip olması gereken özellikleri hakkında bilgi verilerek, "Kişiler, finansal açıdan özgüvenli olmalı, bir şey satın almadan önce düşünmeli, geleceğine yatırım yapmalı, finansal planlama yaparken gerçekçi hedefler belirlemeli, borçlanırken mantıklı ve vade uyumuna dikkat etmeli, tüketici haklarını bilmeli. Bu özelliklere sahip kişiler gerçek anlamda finansal okuryazardır. Finansal okuryazarlık, özgürlüğe ve geleceğe açılan kapıdır." ifadeleri kullanıldı.

SPK tarafından son 1 yılda finansal okuryazarlık alanında önemli projelerin hayata geçirildiği kaydedilen sunumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyle her yıl 22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacağı anımsatıldı.

Sunumda, kurulun ülke genelinde farkındalık oluşturduğu, bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına ilişkin işbirliği protokolleri imzaladığı bildirildi.

Sunumun "Gençler İçin Siber Dünya ve Finansal İzler" başlıklı kısmında da gençlere özel olarak hazırlanmış içerikler ve gerçek vaka örnekleriyle dolandırıcılığa karşı alınacak önlem ve uyarılar anlatıldı.

Gençleri siber dünyada bekleyen finansal risklerden, dijital dolandırıcılıklardan ve finansal izlerini güvenli şekilde yönetme ve verilerini muhafaza etme yollarından bahsedilen sunumda, finansal okuryazarlık açısından bilinçlenen gençlerin siber dünyanın tehlikelerinden uzak duracakları ve korunacakları vurgulandı.