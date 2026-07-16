SPK'den Yatırımcı Tazmin Merkezi yönetmeliğine ilişkin düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırımcı Tazmin Merkezi yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

SPK'nin "Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yatırımcı Tazmin Merkezinin malvarlığı, amacı dışında kullanılamayacak, teminat gösterilemeyecek, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek.

Söz konusu malvarlığı, rehnedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak. Kaydileştirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın Yatırımcı Tazmin Merkezine emaneten devrolunan tüm emanet ve alacaklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler, Takasbank tarafından yerine getirilecek.

Söz konusu taleplere ilişkin yapılan işlemler hakkında, içeriği ve formatı Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından belirlenmek üzere, Takasbank tarafından Yatırımcı Tazmin Merkezine aylık olarak bilgi verilecek.

Yatırım kuruluşları, değişiklik kapsamında bir önceki yılda zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklara ilişkin hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz, kar payı ve diğer getirileri ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek listeyi, en geç içinde bulunulan yılın şubat ayı sonuna kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi ve Takasbank'a gönderecek.

Zaman aşımına uğrayan varlıkların iadesine ilişkin iade başvurularının e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Elektronik ortamda yapılamayan başvurulara ilişkin SPK tarafından belirlenecek esaslar SPK Bülteni'nde ve Yatırımcı Tazmin Merkezinin kurumsal internet sitesinde, elektronik ortamda yapılacak başvurulara ilişkin uygulama rehberi ise Yatırımcı Tazmin Merkezinin kurumsal internet sitesinde ilan edilecek.