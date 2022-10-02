Spk, 10 Kişi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsadaki manipülasyon iddialarıyla ilgili 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

SPK'dan bugün yapılan yazılı açıklamada, borsadaki manipülasyon iddialarıyla ilgili 10 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. SPK, suç duyurusunda bulunduğu isimlerin, 3 Ekim 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle borsalarda işlem yapmasını yasakladığını duyurdu.

SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu isimler şöyle: Ahmet Can Teoman, Barış Aşçıoğlu, Berke Arpacı, Eda Karayal, Hakan Gençoğlu, Mehmet Akdere, Necip Kaan Karayal, Nihal Kılınç, Poyraz Teoman, Tunç Karayal.

SPK'nın açıklaması şöyle:

"Borsa İstanbul AŞ nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda yer alan sözleşmelerde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan, aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPK'nın 115'inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Borsa İstanbul AŞ nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda yer alan sözleşmelerde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 6362 sayılı Kanun'un 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 03.10.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinin birinci fıkrası, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor. İlgili kanun maddesi şöyle:

"Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz."