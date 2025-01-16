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Ünlü market zinciri halka arz ediliyor

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Sermaye Piyasası Kurulu, çeşitli şirketlerin halka arz başvurularını onayladı ve birçok borçlanma aracı ihraç başvurusunu da kabul etti. Onaylanan halka arzlar arasında ünlü market zinciri Mopaş da var. Ayrıca, bazı şirketlere idari para cezaları uygulandı ve izinsiz kripto varlık hizmetleri sunan sitelere erişim engeli kararı alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Dünya Varlık Yönetim AŞ, Destek Finans Faktoring AŞ ile Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin 38,44 liradan, Destek Finans Faktoring'in 46,98 liradan, Mopaş Marketçilik Gıda'nın 35 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'nin 9,5 milyar liralık, Alternatifbank'ın 4 milyar liralık, Global Menkul Değerler AŞ'nin 1,5 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

ÇOK SAYIDA FON KURULUYOR

Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin altıncı ve yedinci gayrimenkul yatırım fonları ile Deniz Portföy Yönetimi AŞ Euroinvest Green Energy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Inveo Portföy Yönetimi AŞ Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, İş Portföy Yönetimi AŞ İkinci Dijital Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, İş Portföy Yönetimi AŞ Webrazzi Startup-1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Nurol Portföy Yönetimi AŞ Babacan Meridian Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu, Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Özgün Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Rota Portföy Yönetimi AŞ e-Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurulması talebi olumlu karşılandı.

Kurul, Bulls Portföy Yönetimi AŞ'nin Gayrimenkul Şemsiye Fonu ile Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu, Foneria Portföy Yönetimi AŞ'nin Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu, Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu, Natura Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin Gayrimenkul Şemsiye Fonu ile Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu, Neo Portföy Yönetimi AŞ'nin Gayrimenkul Şemsiye Fonu, Nurol Portföy Yönetimi AŞ'nin Gayrimenkul Şemsiye Fonu ile Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu kurmasına izin verdi.

SUÇ DUYURULARI VE ERİŞİM ENGELİ KARARLARI

SPK, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ (SEKUR) ile İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ (INTEM) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili inceleme sonucunda, 6 isme toplamda yaklaşık 3,9 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Ünlü Yatırım Holding AŞ (UNLU) pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili 18 kişiye 32,2 milyon lirayı aşan idari para cezası verildi. Farklı pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak da inceleme sonucunda bir isme 14,9 milyon lira para cezası uygulandı.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamındaki incelemeler sonucunda, bir kişiyle ilgili "izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması" nedeniyle suç duyurusu yapılmasına karar verildi. Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesini de kararlaştırdı.

Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızebil animation:

buradan spk yı uyarıyorum borsa yı çöplüğe çevirmeyin bu kadar firmayı hangi parayla değerlendireceksiniz zaten borsaya para girmiyor.bir de yeni halka arzlarla işi iyice baltalıyorsunuz insanlar borsadan kaçıyor sizin yüzünüzden

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