SPK bir şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 22 liradan halka arzını uygun buldu.

Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ'nin tahsisli, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 284 milyon liralık bedelsiz, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 309 milyon 176 bin liralık bedelli sermaye artırımı onaylandı.

Kurul, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 15 milyar liralık, Anadolubank AŞ'nin 10 milyar liralık, Alternatifbank AŞ'nin 4,5 milyar liralık, Koleksiyon Mobilya Sanayi AŞ'nin 1 milyar liralık, Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 500 milyon avroluk borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar liralık, Hayat Varlık Kiralama AŞ'nin 20 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusuna onay verildi.

Kuruluşuna izin verilen yeni fonlar

BV Portföy Yönetimi AŞ'nin BV Portföy Yönetimi AŞ Karbon Hasadı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılandı.

Barclays Menkul Değerler AŞ'nin yurt içinde işlem aracılığı ve sınırlı saklama hizmeti faaliyetlerinde bulunmak üzere kısmi yetkili aracı kurum statüsünde faaliyete geçme başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verildi.

İdari para cezaları ve erişim engeli kararları

Kurul, üç tüzel, üç gerçek kişiye 9 milyon 856 bin 102 lira idari para cezası uyguladı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 17 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.