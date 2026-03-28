SPK, açığa satış yasağını 10 Nisan'a kadar uzattı
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına 10 Nisan seans sonuna kadar devam edileceğini açıkladı. Ayrıca, kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilmesine yönelik tedbirler de aynı tarihe kadar sürecek.
SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.
Buna göre, kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin de aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Uğur Aslanhan