SPK Başkanı Gönül: Yeni gayrimenkul yatırım fonları sektöre yatırım yapacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (Proje GYF) uygulamasıyla, yeni gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve bunların sektöre yatırım yapmasının amaçlandığını belirtti.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından organize edilen "1. Ankara Gayrimenkul Zirvesi", Ankara'da JW Marriott Otel'de başladı.

SPK Başkanı Gönül, burada yaptığı konuşmada, gayrimenkul sektörünün bazı sıkıntıları olduğunu bildiklerini ve SPK olarak kendi enstrümanlarıyla sorunları çözmeye devam ettiklerini söyledi.

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının piyasa değerinin 2021'de 95 milyar lira seviyelerinde olduğunu anımsatan Gönül, 2023'te bu değerin 350 milyar liraya yükseldiğine dikkati çekti.

Gönül, son dönemde gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm başvurularında artış gözlendiğini ve bunun, gelecek dönemde bu ortaklıkların piyasa değerlerinin daha da yükseleceğine işaret ettiğini bildirdi.

Gayrimenkul yatırım fonlarının portföy büyüklüğünün 2021'de 15 milyar lirayı bulduğunu aktaran Gönül, 2023 yıl sonunda ise bu değerin 75 milyar lirayı aştığını ifade etti.

Gönül, gayrimenkul yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının, giderek artan sayılarıyla Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden gayrimenkulün gelişimine önemli katkı sunduğnu belirtti.

Gayrimenkul yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının sektöre değer katmaya devam edeceğini öngördüklerini bildiren Gönül, yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen Proje GYF uygulamasına yönelik olarak ise şu değerlendirmede bulundu:

"Yakın zamanda yürürlüğe gireceğine inandığımız, hazırlıklarını bitirdiğimiz gayrimenkul yatırım fonlarının projelere yatırım yapmasının önünü açan düzenlememizle sektöre bir katkı daha sağlayacağımızı umuyoruz. Söz konusu düzenleme değişikliğiyle, belirlediğimiz şartlar dahilinde, yeni gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve bunların sektöre yatırım yapmasının önünü açıyoruz."

Sektörde "eleman sıkıntısı" vurgusu

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da inşaat sektöründeki eleman sıkıntısına dikkati çekerek sorunun bir an önce çözülmesi temennisinde bulundu.

İnşaat ve müteahhitlik alanlarının 250 sektörle birlikte çalıştığını aktaran Baran, bu sektörün ülke ekonomisi için önemine işaret etti.

Baran, Türk şirketlerinin yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin gurur kaynağı olduğu belirterek Türkiye'nin, Çin'den sonra dünyanın yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde ikinci ülke olduğunu söyledi.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren de sektörün istihdam sağlama misyonuna ve eleman sorununa dikkati çekti.

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında alınacak önlemleri hatırlatan Eren, kapatılacak veya yavaşlatılacak inşaat projelerinin sahipleri için şartsız tasfiye talebini anımsattı.

Eren, sektörün yurt dışında üstlendiği projelere işaret ederek "1972'den başlayarak şu ana kadar yurt dışında Türk müteahhitlerinin Türk bayrağını dalgalandırdıkları ülke sayısı 136. Bu ay sonu itibarıyla yaptığımız iş hacmi 509 milyar dolar oldu. Meslektaşlarımız 12 bin 170 proje tamamladı." dedi.

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici de Türkiye'de gayrimenkul sektörünün yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Çekici, zirvenin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini aktararak "GYODER olarak Ankara buluşmalarımızı geleneksel hale dönüştüreceğiz. Gayrimenkulün çatı platformu olarak özel sektör ile kamudaki kanaat önderlerimizi daha sık bir araya getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zirve, açılış konuşmalarının ardından panellerle devam etti.