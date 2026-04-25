SPK açığa satış yasağını 8 Mayıs'a kadar uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 8 Mayıs seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.

SPK'den yapılan duyuruya göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirler aynı tarihe kadar devam edecek.