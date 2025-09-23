SPK, 5 Kişiye 6 Ay Geçici İşlem Yasağı Getirdi
Sermaye Piyasası Kurulu, DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 5 kişi için 6 ay süreyle geçici işlem yasağı kararı aldı. Bu yasak, yatırımcıların haklarını korumak ve yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemleri engellemek amacıyla alındı.
SPK bültenine göre, Kurul, DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ (DAPGM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 veya 104. maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 5 isme yasak getirdi.
Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla bu isimlere 24 Eylül itibarıyla borsalarda 6 ay geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi