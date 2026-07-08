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SPK'den 3 kişiye geçici işlem yasağı

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Sermaye Piyasası Kurulu, GSD Denizcilik ve Şekerbank pay piyasalarında yapay piyasa oluşturulmasını engellemek amacıyla 3 kişiye 9 Temmuz itibarıyla 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bültenine göre, Kurul, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (GSDDE) ile Şekerbank TAŞ'nin (SKBNK) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 3 kişiye 9 Temmuz itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA / Fahri Aksüt
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