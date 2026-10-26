SpaceX, yapay zekada yaklaşık 40 milyar dolarlık GPU finansmanında Apollo ile anlaştı

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NEW ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX, yapay zeka altyapısını genişletmek amacıyla yaklaşık 40 milyar dolarlık grafik işlem birimi (GPU) ve ilgili ekipman finansmanı için varlık yönetim şirketi Apollo Global Management ile anlaştı.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Apollo Global Management tarafından yönetilen bir kuruluş ile ana finansal kiralama sözleşmesi imzalanmasına yönelik bağlayıcı taahhütte bulunulduğu ifade edildi.

Yaklaşık 40 milyar dolar tutarındaki finansmanın, şirketin karasal bilgi işlem altyapısında kullanılmak üzere Nvidia'nın yeni nesil Vera Rubin çiplerinin tedarikini sağlayacağı belirtilen açıklamada, bunun, bugüne kadar taahhüt edilen en büyük GPU finansmanı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, SpaceX'in dünyanın en büyük bilgi işlem altyapısını kurmayı hedeflediği bildirildi.

Bilgi işlem kapasitesine yönelik talebin hızla artmaya devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, söz konusu finansal kiralama anlaşmasının da şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendireceği ve büyüme planları için gereken finansmanın önemli bir bölümünü karşılayacağı belirtildi.

Açıklamada, finansman taahhüdünün, Apollo ve işlemin tek yapılandırma danışmanı olarak görev yapan Goldman Sachs öncülüğündeki bir grup finansman kuruluşu tarafından sağlandığı, BlackRock ve Goldman Sachs Asset Management tarafından yönetilen fonlar ile KKR danışmanlığındaki sermaye hesaplarının da işlemde önemli finansman taahhütlerinde bulunduğu kaydedildi.

Finansal kiralama sözleşmesinin belirli kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğuna işaret edilen açıklamada, işlemin yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kiralama programlarının ise GPU'ların ve ilgili ekipmanların 2027'nin ilk yarısında teslim edilmesiyle başlayacağının öngörüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA