Salihli'de sözleşmeli tarım toplantısı gerçekleştirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında, belirli aralıklarla düzenlenen Sözleşmeli Tarım Toplantısı gerçekleştirildi. Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde ilgili paydaşların katılımıyla yapılan toplantıda; sözleşmeli tarım modelinin üretici ve sanayici açısından taşıdığı önem, planlı üretimin sağlanması, ürün kalitesinin artırılması ve pazarlama süreçlerinde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, üreticiler ile sanayiciler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin bölge ekonomisi ve tarımsal kalkınma açısından önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi. Tarım sektöründe istikrarın sağlanması ve üretici emeğinin korunması adına sözleşmeli üretim modelinin önemine dikkat çekildi. Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
