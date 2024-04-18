Üye Girişi
Haberler

Sosyal medyada boykot çağrısı: Cumartesi-pazar kafe ve restoranlara gitmeyin

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de yiyecek içecek fiyatlarının fahiş oranda artması vatandaşların da tepkisine neden oldu. Sosyal medya platformu X üzerinden örgütlenen çok sayıda kullanıcı 20-21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararı aldı. Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada başlattığı #boykot hareketiyle gösteriyor.

Türkiye'de son dönemde iyiden iyiye tırmanan hayat pahalılığı nedeniyle artık dışarda yemek yemek epey zorlaştı. Fahiş fiyatlar yüzünden ne kahvaltı ne de akşam yemeği yenebilir durumda değil.

SOSYAL MEDYADA "BOYKOT" HAREKETİ

Özellikle dar gelirli vatandaşlar duruma fazlasıyla tepki gösterirken, bu gidişat bir hareketi de beraberinde getirdi. Sosyal medya platformu X üzerinde yaşanan hareketlenme boykotu da beraberinde getirdi. Bu hareketle yurttaşlar 20-21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararı aldı.

PORSİYONLAR KÜÇÜLDÜ AMA...

Bir kişilik serpme kahvaltının bin lirayı bulması, bir fincan kahve içmenin bile maliyetinin 150 liraya ulaşması öfkeyi ve tepkiyi beraberinde getirdi. Ayrıca porsiyon oranlarının küçülmesi, fiyatların artmasını da engellemedi. Artık porsiyonlar ne kadar küçükse fiyatlar da o kadar artıyor.

YORUM YAĞDI

Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada başlattığı #boykot hareketiyle göstermeye başlarken, çok sayıda kullanıcının X platformunu yorum yağmuruna tuttuğu görüldü.

Sosyal medyada boykot çağrısı: Cumartesi-pazar kafe ve restoranlara gitmeyin

Sosyal medyada boykot çağrısı: Cumartesi-pazar kafe ve restoranlara gitmeyin

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Sosyal Medya Türkiye Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi? 23 Nisan bankalar tatil mi? 23 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan'da İş Bankası, Garanti, Vakıf Bank, Ziraat Bankası açık mı? KPSS şartsız hastane personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman, şartları neler? Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Sevgilisi kim? Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Bilsem sınavını geçmek için kaç puan almak gerekir? BİLSEM sınavlarına nasıl bakılır? Patnos Belediyesi hangi parti? Patnos Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 GUY SINAVI BAŞVURU EKRANI: GUY sınavı başvuruları başladı mı, GUY sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Elif Duygu Adıgüzel kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (4)

Mehmet Vatandaş:

Güzel,bu bir başlangıç olsun bundan böyle sosyal medyayı biraz bu işler için kullanmalı bakın nasıl çeki düzen verecekler kendilerine kazıkçılar

9
0
yanıtYanıtla
bagıran adam:

Kiralar olmuş bilmem ne. Parası olmayan parklara gitsin. Termus, çekirdek çitlesin.

1
1
yanıtYanıtla
mhmt Asln:

Boş yapma

yanıt1
yanıt0
sade vatandaş:

boykot ederek sadece işlerini güçlükle südüren işletmelere zarar verirsiniz yüksek kira işletme masrafları ucuza hizmet vermeyi engelliyor bir böreğin kilosu bile 350 lira olmuş her şey pahalı ama sorumlusu onlar değil siz markete girip çıktıkça büyük firmaların affedilen vergilerini satın aldığınız ürünlere kesilen vergilerle ödeyeceksiniz

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title