Konut projesine başvuracaklar dikkat! TC kimlik numaranızın son hanesine mutlaka bakın

Dün detayları açıklanan sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başvuruların ekim ayının sonuna kadar devam edeceğini duyurdu. Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-Devlet üzerinden başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınacak.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu projeye başvuru e-Devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıklandı.

SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar gerekli şartları karşılayıp karşılamadıklarını kontrol ettikten sonra e-Devlet üzerinden TOKİ ucuz konut başvurusu yapabilecek. E-devlet üzerindeki arama sekmesine TOKİ konut yazdığınız takdirde başvuru ekranına yönlendirileceksiniz.

DAİRELERİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

2+1 dairelerin fiyatı 608 bin TL olarak açıklandı. Toplam 850 bin TL fiyata sahip 3+1 dairelerin ödemesi ise 3.187 TL'den başlayan taksitler şeklinde olacak. Daireler için 240 ay vade olacak.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERE UCUZ KONUT YAPILACAK?

TOKİ'nin İstanbul'un hangi ilçelerinde proje kapsamında ev yapacağı da netleşti. TOKİ'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de toplam 28 bin 340, Çatalca 'da 540, Silivri'de 200 ve Tuzla'da 20 bin 920 konut yapılacak.

KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama,

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,

Başvuruları yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

BAŞVURU TC KİMLİK NUMARISINA GÖRE ALINACAK

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.

Buna göre T.C. Kimlik numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.