Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği'nin 11. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği'nin 11'inci olağan genel kurulu 1228 üyenin e-genel kurula katılımıyla gerçekleşti. E-genel kurulda oy çokluğuyla Mustafa Şahin yeni yönetim kurulu başkanı seçildi.

Mustafa Şahin başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, dernek genel merkezinde bugün gerçekleşen devir teslim töreninin ardından çalışmalara başladı. Sosyal Güvenlik Denetmenleri'nin mesleki anlamda önemine vurgu yapan Şahin, rekor katılımla gerçekleşen e-genel kurulun ardından; derneğin 17'nci yılında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının mana ve mefhumuna uygun olarak belirlenen hedef, misyon, vizyon, strateji ve temel ilkeler çerçevesinde tüm meslektaşlarının hak ve menfaatleri için yeni yönetim kurulu ile birlikte azim ve kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.