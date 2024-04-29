Sosyal Etki Zirvesi'24" 'Eşitsizliklerden Eşitlik Arıyoruz' 30 Mayıs Perşembe Günü İş Sanat Kuleleri Levent'te!

"Ve Birliktelik Zamanı" diyerek çıkılan bu yolculukta; hedef STK'ların, Vakıfların, Kurumların, Üniversitelerin paydaşlığı ile topluma; birlikteliğin, çeşitliliğin, farklılıkların bir arada olmasının başta bizlere ve toplumsal dönüşüme etkisinin mesajını vermek, toplumdaki eşitsizlikleri gündeme getirmek ve sorgulatmak, ortak akıl ile çözümler geliştirmek ve Kamu desteğini alarak savunu çalışmaları yapmaktır.

"Sosyal Etki Zirvesi'24", toplumda göz ardı edilen konuların ele alındığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal adalet, sınıfsal eşitsizlik, insan-doğa dengesizliği, gibi konularda sürdürülebilir farkındalık ile değişim elçileri yaratarak rol modellikleri ile yeni fikirlerin kapsama alınmasını sağlamak içinsomut adımların atılmasını sağlayarak, mevcut projelerin izlenebilir, uygulanabilir, çözüm ve sonuç odaklı olmaları için ortak çözüm önerileri ve/veya yeni projeler yaratmaları için ilham vermeyi amaçlamaktadır.

"Sosyal Etki Zirvesi'24" Paydaşları:

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı – AKEV,ANGİKAD - Girişimci İş Kadınları Derneği, Arya Women, Askıda Ne Var, Birlikte Geleceğiz, Blockchain Women İstanbul, Buldan Vakfı, Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV), Değişim Liderleri Derneği, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Faydasıçok Vakfı, Geleceğe Adımlar, Derneği, Gen Türkiye, Habitat Derneği, Hayal Gücü Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Fatih Rotary Kulübü, İstanbul Gedik Üniversitesi, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-SKD Türkiye, İyiliğe Uçanlar, İyilik İçin Sanat, İzmir İş Kadınları Derneği - İZİKAD, JCI Türkiye, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği - GİKAD, Kızlar Sahada, Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği - Kalben, Öğretmen Akademisi Vakfı, Pazarlama İletişimcileri Derneği - PİD, PERYÖN- Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, Seda Yekeler Vakfı - SEYEV, Sektörel Dernekler Federasyonu - SEDEFED, Teknolojide Kadın Derneği - WTECH, TurkishWIN, Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği-TUED, Türkiye Bilişim Derneği, Yanındayız, Yeniden Biz, Yetkin Gençler-YETGEN ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği gibi 38 paydaşımız olmak üzere devam eden paydaşlık iletişimi nedeniyle bu sayı her gün değişmektedir.

Paydaşlar alfabetik sıralamaya göre sıralanmıştır.

"Eşitsizliklerden Eşitlik Arayış" hedefimize hep birlikte ulaşma umudumuzu güçlendireceğimize inancımız tam. Her gün artan paydaşlık sayımızda bu umudun en büyük destekçisidir.

SEZ'24 Program:

09.00-09.30 Kayıt & Networking

09.30-10.15 "Farklılıkların Gücü: Toplumsal Değişim İçin Eşitliğin Önemi"

10.15-10.30 "Birliktelik Zamanı"

10.30-10.45 Açılış Konuşmaları

10.45-11.30 Kahve Molası

11.30-12.15 "Sözü Olan Kadınlar": Toplumsal Fayda Yaratmada Etkin Kadın Liderliği

12.15-13.30 "Erkekler Konuşuyor": Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Erkeklerin Rolü

13.30-14.15 Öğle Arası & Networking

14.15-15.00 "Mavi Yaka-Beyaz Yaka Hikayeleri: İki Yakamızı Bir araya Getirdik"

15.00-15.15 "Social Wellpreneur"

15.15-15.45 Kahve Molası

15.45-16.15 "Sanat Her Yerde: Sanatın İyileştirici ve Birleştirici Gücü"

16.15-16.45 "Entrepreneurship 4: Gençlerin Varolma Hikayesi"

16.45-17.00 "Yarının Renkleri / Yarında Biz"

-Yarının Suyu

-Yarının Toprağı

17.00-19.00 Kokteyl & Networking

Sosyal Etki Zirvesi'24 Hakkında:

Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu ve Nasıl Bir Ekonomi/ ekonomim.com işbirliğinde bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Sosyal Etki Zirvesi 30 Mayıs tarihinde İş Sanat, Levent İstanbul'da "Eşitsizliklerden Eşitlik Arıyoruz" mottosuyla gerçekleşecek.