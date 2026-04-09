Sondaj gemisi Çağrı Bey'in Mogadişu'ya ulaşmasıyla Somali açıklarındaki enerji arayışında yeni aşamaya geçildi

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey'in Mogadişu'ya ulaştığını açıkladı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Bakan Nur, Türkiye'nin Somali'de yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Nur, "Yükünü umut dolu yarınlardan alan Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisi, bugün itibarıyla göz bebeğimiz Mogadişu'ya ulaştı. Yarın itibarıyla Çağrı Bey'i zenginliklerimizi keşfetmek üzere dualarla birlikte Somali açıklarına uğurlayacağız. Müjde Rabb'imizdendir." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, Türkiye'nin Somali açıklarında yürüttüğü enerji arama faaliyetlerinde yeni aşamaya geçildiğine işaret ediyor.

Daha önce Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle başlatılan çalışmaların, Çağrı Bey'in devreye girmesiyle sondaj aşamasına taşınması bekleniyor.

Uzmanlar, derin deniz sondaj faaliyetlerinin başlamasının, Somali'nin petrol ve doğal gaz potansiyelinin somut olarak ortaya konulması açısından kritik önem taşıdığına dikkati çekiyor. Bu süreçte elde edilecek verilerin, ülkenin enerji politikalarına ve ekonomik kalkınma hedeflerine yön verebileceği değerlendiriliyor.

Somali açıklarında yürütülen hidrokarbon arama faaliyetleri, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkarken sürecin hem bölgesel enerji dengeleri hem de Somali ekonomisi açısından stratejik sonuçlar doğurması bekleniyor.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliği, 2011 yılından bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken savunma, deniz güvenliği, enerji arama ve kalkınma yardımları alanlarında yürütülen projeler de ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.