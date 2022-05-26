Son dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve euro yönünü aşağı çevirdi - Haberler

2022'nin beşinci faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda faizi yüzde 14'te sabit tuttu. Böylece Merkez Bankası son 4 ayda olduğu gibi faizi sabit bırakmış oldu.

FAİZ KARARI SONRASI GERİLEDİ

Güne yükselişle başlayarak 16,45 lira seviyelerine kadar çıkan dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 16,37 lira seviyesine kadar geriledi.

EURO DA YÖNÜNÜ CİDDİ ANLAMDA GERİLEDİ

Gün içinde 17,66 seviyelerine kadar çıkan euro ise faizin 5. kez sabit bırakılması üzerine yönünü aşağı doğru çevirerek 17,57 liraya kadar geriledi.

DÜNÜ 16,35 SEVİYESİNDE TAMAMLAMIŞTI

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,6 üzerinde 16,3585'ten tamamlamıştı.