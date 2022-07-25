Son Dakika: Memur emeklilerine zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek
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Son dakika: Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farkları ödemesi 28 Temmuz'da yapılacak. Bu kapsamda 2 milyon 386 bin kişiye 6 milyon 477 milyon TL tutarında ödeme gerçekleştirilecek.
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği tarih belli oldu. Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.
2 BİN 85 LİRA ZAM FARKI ÖDENECEK
Temmuz başında örneğin 5 bin lira zamsız emekli aylığı alan bir memur emeklisinin hesabına 2 bin 85 lira zam farkı yatırılacak.
ÖDEMELER FARKLI TARİHLERDE YAPILIYOR
Memur, memur emeklileri ile eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve aylık ödemeleri birbirinden tamamen farklı tarihlerde yapılıyor. Devlet memurları maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Memur emeklileriyle dul ve yetimlerinin ödemeleri ise her ay, 2 ayda 1 ya da 3 ayda 1 şeklinde olmak üzere 3 farklı dönemde gerçekleştiriliyor.