Son Dakika: Memur emeklilerine zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği tarih belli oldu. Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

2 BİN 85 LİRA ZAM FARKI ÖDENECEK

Temmuz başında örneğin 5 bin lira zamsız emekli aylığı alan bir memur emeklisinin hesabına 2 bin 85 lira zam farkı yatırılacak.

ÖDEMELER FARKLI TARİHLERDE YAPILIYOR

Memur, memur emeklileri ile eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve aylık ödemeleri birbirinden tamamen farklı tarihlerde yapılıyor. Devlet memurları maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Memur emeklileriyle dul ve yetimlerinin ödemeleri ise her ay, 2 ayda 1 ya da 3 ayda 1 şeklinde olmak üzere 3 farklı dönemde gerçekleştiriliyor.