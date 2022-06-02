Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamı geldi - Haberler

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Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamı geldi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamı geldi

Son dakika: Dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın mayıs ayında yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara çıktığını söyledi. Bakan Muş, "Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat rakamıdır." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "İhracatta güçlü performansımızı Mayıs ayında da sürdürdük. Mayıs ayı ihracatımız, %15,2 artışla 19 milyar $ oldu. Bu tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatıdır. 2022 yılında, ilk 5 ayın tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve beşte beş yaptık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamı geldi

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

İhracat Ekonomi Haberler

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