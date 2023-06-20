Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret zammı için ilk yorum: Türk-İş'in 11 bin 402 TL rakamını makul bulmasına şaşırıyorum

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında asgari ücretin net 11 bin 430 TL'ye yükseltilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk-İş bu rakamı kabul etmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Beni şaşırtan Türk-İş başkanının buna hiç itiraz etmemesi. Makul diyor. Aynı Türk-İş'in yaptığı başka bir açıklama var; Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13 bin 430 TL. Siz buna itiraz etmeyeceksiniz... Bu doğru değil. İşçinin hakkını ve hukukunu korumak sendikanın görevidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, asgari ücretin net 11 bin 430 TL'ye yükseltilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"BU RAKAM MAKUL BİR RAKAM MI?"

İşçi tarafı olarak görüşmelere katılan Türk-İş'e tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Asgari ücret açıklandı. 11 bin 402 lira oldu. Bu rakam makul bir rakam mı? Beni şaşırtan Türk İş Başkanının buna hiç itiraz etmemesi.

"SİZ BUNA İTİRAZ ETMEYECEKSİNİZ... BU DOĞRU DEĞİL"

Aynı Türk-İş'in yaptığı başka bir açıklama var; Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13 bin 430 TL. Siz buna itiraz etmeyeceksiniz! Bu doğru değil. İşçinin hak ve hukukunu aramak ilk önce sendikanın görevidir. İşçinin hakkını ve hukukunu korumak sendikanın görevidir. Sendika iradesini Saray'a ipotek etmişse, sendika olmaktan çıkar. Hukuktaki adı 'Sarı sendikalık'tır.

"İŞÇİNİN HAKKINI ARAMAK YİNE BİZE DÜŞTÜ"

Olağanüstü bir artış yapmayın tamam 15 bin lira dedik. Bu da kabul görmedi. Dolayısıyla işçinin hak ve hukukunu aramak yine bize düştü"