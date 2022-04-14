Son Dakika! İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak - Haberler

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Son Dakika! İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son dakika! İBB Meclisi Nisan ayı oturumunda, geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 Nisan'da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. Ulaşım zammı kararının gerekçesi olarak artan maliyetler ile birlikte "kentte kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği ve ulaşım esnafının biraz nefes alması" gösterildi.

Yeni zamlarla birlikte öğrenci indirimli bilet ücreti 2.67 TL'den 3.74 TL'ye; öğrenci abonman ücreti 78 TL'den 109 TL'ye; öğretmen indirimli bilet ücreti ise 3.92 TL'den 5.49 TL'ye yükseldi.

Taksilerde ise 7 TL olan taksimetre açılış ücreti 9.8 TL; 20 TL olan kısa mesafe 28 TL; 3.75 TL olan minibüs indi bindi ücreti 5.25 TL; 396 TL olan 0-1 km arası okul servis ücreti 554 TL olarak belirlendi.

Zamların ardından İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, öğrencilere bir müjdesi olduğunu belirterek, öğrenci akbil ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zammın geri alınması için Meclis'e teklif sunacaklarını belirtmişti. Göksu'nun bu açıklamasının ardından pazartesi günü AK Parti grubu tarafından İBB Meclisi'ne teklif sunuldu.

Bugün İBB Meclisi'nin toplantısında görüşülen teklif, karara bağlandı. Oy çoğunluğuyla öğrencilerin yüzde 40'lık zamdan muaf tutulması kararlaştırıldı. Yeni kararla birlikte öğrenci indirimli bilet ücreti yeniden 2,67 TL oldu. Aylık abonman ise 109 TL'den 78 TL'ye geri indi. Aradaki bu fark ise İBB tarafından karşılanacak.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, tekliflerinin geçmesinin ardından açıklamada bulundu. CHP grubunun hayır oyuna rağmen teklifin geçtiğini belirten Göksu, "Öğrenci ulaşımına yapılan yüzde 40 zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB CHP ve İYİ Parti Gruplarının "hayır" oyuna rağmen İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.

Son Dakika! İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Öğrenci Hattı, İstanbul, İBB, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (12)

Uğur D:

Neden sadece istanbul ? Akp belediyelerinde de bi çekin bakalım şunları geri.

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ferfer:

bir ilimizde akp belediye başkanı için şubatı bile bekleyemedi otobüs biletlerine zam yapıldı haberleri var :)))))

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ferfer:

akpnin diğer illerdeki belediyelerinde hiçbir öğrenciye indirim yok ama istanbulda niye haya kalkmışlar acaba Allah Allaaahhh:))))

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