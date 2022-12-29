Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak! İstanbul'da doğal gaza indirim geliyor

Ekonomi Haberleri

Son dakika: İstanbul'da konutlarda kullanılan doğal gazda 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak.

1 Ocak 2023'ten geçerli olacak şekilde; İstanbul'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğal gaz konut abonesi bulunan İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde indirim yapıldı.

İNDİRİM YÜZDE 12,13 DÜZEYİNDE

EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.

FATURAYA NASIL YANSIYACAK?

NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

İstanbul Ekonomi Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title