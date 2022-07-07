Son Dakika! İsrail'den heyecanlandıran açıklama: Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak - Haberler

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Son Dakika! İsrail'den heyecanlandıran açıklama: Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son Dakika! İsrail'den heyecanlandıran açıklama: Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak

Son dakika: İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak. Varılan anlaşma ile İsrailli hava yolu şirketleri Türkiye'deki bazı noktalara uçuşlar gerçekleştirecek" denildi.

İsrail ve Türkiye, imzalanacak yeni bir havacılık anlaşması kapsamında ikili havayolu trafiğini genişletecek. İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu tür bir anlaşmanın 1951'den bu yana ilk kez yapılacağı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN BAZI NOKTALARINA UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar denildi: "Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak. Varılan anlaşma ile İsrailli hava yolu şirketleri Türkiye'deki bazı noktalara uçuşlar gerçekleştirecek Anlaşmanın, Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşlarının yeniden başlamasıyla sonuçlanması bekleniyor."

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Türkiye İsrail Ekonomi Haberler Son Dakika

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