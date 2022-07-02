Son Dakika: İhracat, 23,4 milyar dolarla tüm zamanların haziran ayı rekorunu kırdı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Haziran ayı dış ticaret rakamlarımızı Erzurum'da açıkladık. Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,5 artışla 23,4 milyar $ olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır! Hayırlı olsun.." ifadelerini kullandı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Açıklanan verilere göre en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak oldu. En fazla ihracat yapılan fasıllar ise motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile demir ve çelik olarak sıralandı.