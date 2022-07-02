Son Dakika: İhracat, 23,4 milyar dolarla tüm zamanların haziran ayı rekorunu kırdı - Haberler

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Son Dakika: İhracat, 23,4 milyar dolarla tüm zamanların haziran ayı rekorunu kırdı

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Ekonomi
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Son dakika: Dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolara çıktığını söyledi. Bakan Muş, "Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır!" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Haziran ayı dış ticaret rakamlarımızı Erzurum'da açıkladık. Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,5 artışla 23,4 milyar $ olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır! Hayırlı olsun.." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İhracat, 23,4 milyar dolarla tüm zamanların haziran ayı rekorunu kırdı

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Açıklanan verilere göre en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak oldu. En fazla ihracat yapılan fasıllar ise motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile demir ve çelik olarak sıralandı.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Ekonomi

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Yorumlar (1)

Narter Nart:

Dolar ihtiyacının karşılanması için faiz azaltılması yapılıp; gizli devalüasyon yapılırsa rekor kaçınılmazdır. Neden 1 birime alabileceğin bir metayı 10 birime alasın ki. Ha işte bizim ülkede şimdi 1 Birim.

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