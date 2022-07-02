Son Dakika: İhracat, 23,4 milyar dolarla tüm zamanların haziran ayı rekorunu kırdı
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Son dakika: Dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolara çıktığını söyledi. Bakan Muş, "Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır!" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Haziran ayı dış ticaret rakamlarımızı Erzurum'da açıkladık. Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,5 artışla 23,4 milyar $ olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır! Hayırlı olsun.." ifadelerini kullandı.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI
Açıklanan verilere göre en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak oldu. En fazla ihracat yapılan fasıllar ise motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile demir ve çelik olarak sıralandı.