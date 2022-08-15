Son dakika haberi: Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki indirime vatandaştan ilgi Gelen son dakika haberlerine göre Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki indirime vatandaştan ilgi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan indirimin ardından Mardin'de de Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki indirime vatandaştan ilgi MARDİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan indirimin ardından Mardin'de de Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası bin 400 markette 30'dan fazla temel ihtiyaç ürününe indirim yapıldı. Bugün itibarıyla uygulanan indirimler nedeniyle vatandaşlar, Mardin'de bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketine akın etti. Alışveriş yapan vatandaşlardan Murat Çelik, "Alışverişe geldik. Fiyatlar gayet düzgün, makul seviyeye inmiş. Fiyatlardan memnunuz. Daha da düşmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz" dedi. Ekonomi İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik Ekonomi Haberler Son Dakika

Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi: Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki indirime vatandaştan ilgi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.