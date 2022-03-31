Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira... - Haberler

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Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Son dakika haberler... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin üretime sorunsuz bir şekilde devam etmesini de temin etmiş olacağız. Bu destekle birlikte fiyat artışlarının faturalara yansımasını da engelleyeceğiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fatih Dönmez, Doğalgaz, Enerji, Kömür, Ekonomi, Haberler

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