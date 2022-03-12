Ardı arkası kesilmiyor! ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya "vahşi ve yasadışı işgalini" destekleye Kremlin elitlerinin, liderlerinin, oligarklarının ve bunların aile üyelerinin yaptırım listesine alındığı bildirildi. Yaptırım listesine eklenen isimler arasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un 3 yakın aile üyesinin yer aldığı belirtilen açıklamada, Peskov'u aile üyelerinin "Peskov'un memur maaşıyla uyuşmayan ve muhtemelen Peskov'un Putin'le olan bağlantılarının haksız kazanılmış serveti üzerine inşa edilmiş lüks yaşam tarzı yaşadığı" aktarıldı. Açıklamada, Rus iş insanı Viktor Vekselberg ile yaptırım uygulanan VTB Bank'ın 10 kişiden oluşan yönetim kurulunun da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

12 DUMA ÜYESİNE DE YAPTIRIM UYGULANDI

Hazine Bakanlığı'nın açıklamada, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Vyacheslav Victorovich Volodin dahil olmak üzere Rusya Devlet Duması'nın 12 üyesine de yaptırım uygulanacağı belirtildi.

ABD'DEN SANAL PARA ÖNLEMİ

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, G7 liderlerinin açıklamasıyla uyumlu olarak Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan kaçmak için sanal para birimi kullanma girişimlerine karşı korunmak için rehber yayımladı.

KUZEY KORE DESTEKÇİLERİNE DE YAPTIRIM UYGULANDI

Ayrıca Hazine Bakanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada, Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programlarını geliştirmeye devam etmesini destekleyen Rusya'dan iki kişi ve 3 kuruluşa da yaptırım uygulandığını duyurdu. Açıklamada, Kuzey Kore'nin en son 4 Mart'ta olmak üzere yıl başından bu yana 11 balistik füze fırlattığı aktarıldı.