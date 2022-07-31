Son dakika haber! Trendyol'dan uçtukça kazandıracak imza

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk Hava Yolları ile güçlerini birleştirdi.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk Hava Yolları ile yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında havayolu şirketinin yolcu programı Miles&Smiles'a üye olan kullanıcılar bundan böyle, uçuş ve kredi kartı harcamalarından kazandıkları Millerini online alışveriş sitesi shopandmiles.com'da Trendyol Hediye Çeki'ne dönüştürerek kullanabilecek. Millerini dönüştüren kullanıcılar hediye çeklerini, giyimden aksesuara, kozmetikten mobilyaya kadar birçok kategoride harcayabilecekleri gibi Trendyol Yemek ve Hızlı Market'te de diledikleri şekilde kullanabilecek.

Gerçekleştirilen iş birliğine dair açıklamalarda bulunan havayolu şirketinin pazarlama ve satış genel müdür yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Üyelerimizin taleplerini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak 2022 yılında Shop&Miles sitemizi yeniledik. Shop&Miles ile artık Miles&Smiles kullanıcıları, Millerini dilediği marka ile ihtiyaç duydukları her alanda harcayabilecekler. Çok kısa bir sürede bu proje değişimine ayak uydurarak ilk fazda bizimle olan 8 markadan biri olan Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ile iş birliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Erdem İnan: "Yeni bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak için çalıştıklarını vurgulayan Trendyol Grubu CMO'su Erdem İnan ise bu kapsamda yeni iş birlikleri başlattıklarını belirtti. İnan, "Trendyol olarak Türkiye'nin köklü ve örnek şirketlerinden Türk Hava Yolları ile yeni bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde Miles&Smiles yolcu programına kayıtlı Trendyol kullanıcıları, kazandıkları Milleri ile platformumuzdan alışveriş yapma imkanına sahip olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ürün ve hizmet çeşitliliklerini zenginleştirerek artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL