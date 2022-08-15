Tarım Kredi marketlerindeki indirimlerin başlamasının ardından CHP'li vekilden bazı ürünlerin son kullanım tarihini geçtiği iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi marketlerinde 30'dan fazla ürün indirime girdi. Etiketlerdeki düşüşü beğenenlerin yanında indirimleri yetersiz bulanlar hatta fiyatların daha yüksek olduğunu savunanlar da oldu. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirimli satılan bazı ürünlerin son kullanım tarihlerinin geçtiğini ya da son günü olduğunu iddia ederek "Yani bugün kullandınız kullandınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını vermişti. Bunun üzerine ülke genelindeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubesinde 30'dan fazla üründe indirime gitti. Vatandaşın cebini bir nebze de olsa rahatlatan uygulama bugün itibarıyla başladı.

"ÜRÜNLER ÖNCEKİ FİYATINDAN DAHA PAHALI"

Ordu'da Tarım Kredi Kooperatifi marketindeki ürünlerle zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını kıyaslayan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şunları söyledi: "Tarım Kredi'deki fiyatları 30 üründe düşüreceğini söyledi bir talimatla. Bizde hakikatten böyle mi acaba diye Ordu'da bir Tarım Kredi Kooperatifi marketinin içerisinde araştırma yaptık, temel ürünlerde fiyatları çıkarttık. Hemen 30 metre arkasında, 50 metre karşısındaki marketlerle de kıyasladık. Sütün Tarım Kredi Marketinde litresi 14,90 TL, hemen 30 metre karşıdaki markette 12,25 TL. Unun kilosu Tarım Kredi'de 11,23 TL, karşıda 10,30 TL. Sıvı yağın litresi Tarım Kredi'de 33,50 TL karşıdaki markette 29,40 TL. Rize turist çayının kilosu Tarım Kredi'de 81,80 TL, hemen yanındaki markette 73,50 TL. Tiryaki çay kilosu Tarım Kredi'de 78,80 TL, karşıdaki markette 72,50 TL. Çayın daha ucuz olacağı söyleniyor, Tarım Kredi'de önceki fiyatından da fazla. Yumurtanın adedi Tarım Kredi'de 2,29 TL'ye geliyor hemen yanındaki markette 1,75 TL. Tuvalet kağıdında da hiçbir indirim yok. Aslında birçok üründe indirim olmadığı gibi bazılarında bir önceki bildiğimiz fiyatlara göre daha fazla yükseklik söz konusu.

"BİRKAÇ KALEMDE CÜZİ İNDİRİM YAPILMIŞ"

Birkaç kalemde çok cüzi bir indirim yapılmış. 90 kuruş, 1,5 TL gibi birkaç kalemde oraya etiketlerle yazılmış sanki indirim var gibi bu iki-üç kalemi geçmiyor. Ama büyük kalemlerde, temel gıdaların hepsinde fiyatlar ya aynı ya da daha fazla. Fiyatları yandaki diğer zincir marketlerle kıyaslayınca inanılmaz bir fark var. Hala daha Tarım Kredi yüksek."

"BİRÇOK ÜRÜNÜN SON KULLANIM TARİHİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE DOLUYOR"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara'da Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bazı ürünlerin son kullanım tarihlerinin geçtiğini yada son günü olduğunu duyurdu.

Kasap, sosyal medya hesabından, "AKP Genel Başkanı Erdoğan, Tarım Kredi Marketleri'nde 'indirim yaptık' diye haykıra dursun, indirim diye söz ettikleri ürünlerin birçoğu diğer yerlerde ya aynı fiyat ya da daha uygun! Üstelik birçok ürünün son tüketim tarihi bugün ya da birkaç gün içerisinde doluyor" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

Tarım Kredi marketine geldik içerisi tıklım tıklım dolu yalnız dikkatimiz çeken bir şey oldu. Birçok ürün ya miadına çok az zaman kalmış ya da bu örnekte olduğu gibi 15.08.2022 son kullanım tarihi, yani bugün kullandınız kullandınız…İnanmayanlar olabilir diye bakın burada fişi de var. Diğer mamullerde o şekilde çoğunun miadının geçmesine bir, iki gün kalmış ve fiyatlarda normal herhangi bir yerdekinden çok fazla bir farkı yok.

İNDİRİME GİREN TEMEL GIDALAR HANGİLERİ?

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünler şöyle: "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"