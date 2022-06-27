Son Dakika! Erzincan'ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinin faaliyeti durduruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Erzincan'ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinin faaliyeti durduruldu

Haberler.com - Ekonomi
 - Güncelleme:

Son dakika! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni işletmesinin faaliyetini çevreye sızan siyanür nedeniyle durdurdu. Bakanlığa bağlı ekipler bölgedeki analiz çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, çalışmalar bitene kadar tesisin faaliyet göstermesine izin verilmeyecek.

Erzincan İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeninde patlayan boru nedeniyle Fırat Nehri ve İliç Barajı'na siyanür sızdı. Siyanür havuzundaki sızıntı nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı altın madeni işletmesinin faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

İşletmenin solüsyon boru hatlarında 21.06.2022 tarihinde yaşanan arıza neticesinde meydana gelen Çevre Kanunu'na istinaden Bakanlığa bağlı Çevre Denetim Ekipleri bölgeye sevk edilmiş ve "en üst sınır" olan 16 Milyon 441 Bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştı. Gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bakanlık gözetiminde gerçekleştirilen acil müdahale sonrası temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından alınan 27 adet numunenin analizleri sürdürülüyor.

Öte yandan benzeri olayların yaşanmaması için ilave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlık denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine müsaade edilmeyecek. Bakanlık, firmaya 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden "en üst sınır" olan 16 milyon 441 bin Türk Lirası idari para cezası uygulamış ve gerekli analizleri yapmak üzere numuneler toplamıştı.

Haberler.com - Ekonomi

Erzincan İliç Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (8)

BirBilir:

Çok çevrecilermiş ahahah bu başımızdakıler çevrecıyse bende bret pit'im

Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
Cevap :

Faaliyeti durdurulmayanların yanında devede kulak kalır. Reklam kokan harket bunlar.

Cevap Yaz 2 14 Yayından Kaldır
oguz:

başka bir ülkede gercekleşse bir daha o şirket sittin sene kendine gelemez bir daha iş alamaz bizde bir şey cıkacagını sanmıyorum

Cevap Yaz 1 18 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title