Son Dakika! Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak, detayları yarın vereceğim
Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "3600 ek gösterge çalışmasını nihayet Meclis'e sunma aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.
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