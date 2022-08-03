Son Dakika: Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 arttı, yıllık bazda yüzde 79,60 oldu - Haberler

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Son Dakika: Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 arttı, yıllık bazda yüzde 79,60 oldu

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

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Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı.

ENFLASYON, BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE GÖRE YÜZDE 79, 60

Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlarla birlikte yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP ULAŞTIRMA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu.

Son Dakika: Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 arttı, yıllık bazda yüzde 79,60 oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (20)

abdullah kadıoğlu:

tam yetkinin etkisini gördük ! kişi başı milli gelirimiz kişi başı borcumuza dönüştü yazık.

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mahalle sakini:

Almanya'da aylık enflasyon yüzde 4.9 beyler adamların sadece bir şirketinin geliri bizim türkiye bütçesi kadar mercedes bmw opel wolkswagen bin tane dünya çapında şirketleri var orada bile 4.9 aylık yıllık yüzde 95 yapar algı kasmayın Almanya'da maaşlara yüzde 95 zam yapılmadı bizde yapıldı.

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vatandaş rıza:

İlahıyatcıları imam hatipleri hocaları tooplayıp dua edin yatırımı onlara yaptınız tarıma hayvancılıga üretime elveda fabrikalarıda sattık ukraynadan arpa ticaretibne aracılık ediyoz cok şukur

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