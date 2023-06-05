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Son Dakika! Enflasyon mayıs ayında yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 oldu

Ekonomi Haberleri

Son dakika! Enflasyon mayıs ayında yüzde 0,04 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 39,59 olarak açıklanırken düşüş eğilimi önceki aylarda olduğu gibi devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleşti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Haberler Son Dakika

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Yorumlar (16)

burhan taş:

şikayet yokk yok şikayettt

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Emrah Tosunoğlu:

Dolar 21 TL'yi geçmiş vaziyette yeni zamlar kapıda bekliyor vatandaşın cebi iyicene boşalacak tencere kaynamayacak bayram geliyor çoğu insan kurban kesemeyecek çoluğuna çocuğuna bayramlık alamayacak vaziyet ortada bu açıklanan rakamlara kadir inanır bile inanmaz

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HUYSUZ ŞİRİN:

GEÇEN SENE KURBANA 7 BİN VERDİM , BU SENE MUHTEMELEN 14 BİNİ BULACAK GİBİ DURUYOR AMA ENFLASYON % 39 , HAYRET YANİ

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