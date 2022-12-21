Son Dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yılbaşında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacak

2023 yılında uygulanacak asgari ücretin miktarının ne kadar olacağı merak edilirken, asgari ücret zammından sonra başta enerji olmak üzere birçok hizmete zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılbaşından sonra doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

"YILBAŞINDA DOĞAL GAZA ZAM YOK"

Bakan Dönmez, "Doğal gaz fiyatlarının belirlenmesine ilişkin biraz önce bu soruya da bir yerde cevap vermiş olduk. Arkadaşlar şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN PETROL VE GAZ BULDUĞUMUZ YERLERE YOĞUNLAŞTIK"

Son dönemdeki enerji keşifleri hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, şöyle devam etti: "Şu an yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. Çünkü potansiyel olarak güçlü alanlar. Ama İç Anadolu'da da, Ege'de de, Doğu Anadolu'da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. Oradan da gelen veriler nasıl olursa ona göre ilerleyeceğiz. Daha önce Adana'da kimsenin aklına gelmezdi petrol veya gaz bulunacağı, orada keşifle birlikte yeni bir sayfa açılmış oldu.

"KARA VE DENİZ ALANLARIMIZDA ARAŞTIRMALAR SÜRECEK"

Karadeniz'i kimse düşünmüyordu belki, orada olumlu gelişmeler oldu. Araştırmadıkça buna net cevap vermek mümkün değil. Ama bizim için kara ve deniz alanlarımızın her birini potansiyel araştırma alanı olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. O şekilde ilerliyoruz."