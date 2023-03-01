Son Dakika: Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun Meclis'te kabul edildi

Son dakika: Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM yeniden açılırken, ilk gündem maddesi milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi oldu. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak teklif, Meclis'ten geçerek kabul edildi. Başvuru süreci düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, EYT'ye ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 395 oyla kabul edilerek yasalaştı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT, Meclis'te yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvuru süreci ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak.

EYT İLE KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.

EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN NE YAPACAK?

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.