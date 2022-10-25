Son dakika ekonomi: 4 bin yıllık Hitit Barajının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı

Son dakika haberlerine göre Çorum'un Alacahöyük köyünde Hititler tarafından yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen ve Anadolu'nun en eski barajı olarak değerlendirilen Hitit Barajı'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Çorum'un Alacahöyük köyünde Hititler tarafından yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen ve Anadolu'nun en eski barajı olarak değerlendirilen Hitit Barajı'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Çorum'un son yıllardaki en önemli turizm yatırımları arasında gösterilen Hitit Köyü Projesi ve Alacahöyük Gölpınar Hitit Barajı Projesi çerçevesindeki yeniden düzenleme çalışmalarında somut adımlar atıldığını açıklayan Devlet ve Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Çorumlu hemşehrilerimize bugün bir müjde daha veriyoruz. Hitit Köyü Projesi yeniden düzenleme çalışmaları ile ilgili 9 Kasım'da ihale yapacağız" dedi.

Hititlerden kalma tarihi barajı yeniden canlandırmak ve turizme kazandırmak amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yeniden çalışma başlatıldığı ifade eden Akça, "Çorum Hitit Gökpınar Barajı Park işini 9 Kasım'da ihale edileceğiz. İş çerçevesinde mevcut yapıların restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılacaktır. İhalenin yapılmasının ardından 2023 yılında çalışmalara başlanacak ve aynı yıl içerisinde de İnşallah tamamlanacaktır. Bu önemli projenin Çorum ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hititlerin, 3 bin yıl önce inşa ettiği, Anadolu'nun ilk barajı olma özelliğine sahip olan Hitit Barajı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gelecek nesillere aktarılması amacı ile koruma altına alınmıştı. Çevre düzenlemeleri ile birlikte toplamda 277 dekarlık sahadaki sosyal tesisler, Alacahöyük Kazıları Araştırma Merkezi, misafirhane, kütüphane, sergi ve konferans salonu, satış büfeleri, yürüyüş bantları, otopark, Hitit arabalarıyla yapılabilecek geziler için yollar, baraj ve kazı alanları için seyir terasları, tabii tarım alanları, laboratuvar, atölyeler yapılmış, ancak işletmedeki sorunlar sebebiyle kullanılmaya başlanamamıştı. - ÇORUM