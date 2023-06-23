Son Dakika: "Ekmek 10 lira olacak" iddiasına Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan yanıt

Son dakika: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son günlerdeki "Ekmek 10 lira olacak" iddialarına yanıt verdi. Balcı, "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. En makul fiyatı illerde oda başkanları kendi illerindeki giderlere göre maliyet hesabı yaparak müracaat edecekler. Türkiye'nin tüm illerinde ekmeğin kilogramının 35.5 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz" dedi.

Ekmeğin 10 lira olacağına ilişkin kamuoyunda dile getirilen iddialara yanıt Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan geldi. Açıklamasında Balcı, "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir" dedi.

"EKMEK FİYATININ ARTMASI İÇİN ZARURİET OLUŞTU"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Balcı açıklamasında şunları söyledi: "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderlerindeki artış ekmek fiyatının artması için zaruriyet oluşturdu.

"KİLOGRAMININ 35,5 LİRANIN ÜZERİNDE OLMAMASI İÇİN AÇLIŞIYORUZ"

En makul fiyatı illerde oda başkanları kendi illerindeki giderlere göre maliyet hesabı yaparak müracaat edecekler. Türkiye'nin tüm illerinde ekmeğin kilogramının 35.5 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz." dedi.