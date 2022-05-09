Son Dakika: Dolar/TL kuru Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı

Geçen hafta Fed'in faiz kararıyla dalgalanan dolar/TL, haftayı 14,95'i aşarak yükselişle tamamlamıştı. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda işlemlerin artmasıyla yönünü yukarı çevirdi ve 14,98'i aştı.

ARALIK'TAN BU YANA İLK KEZ 15 TL'Yİ AŞTI

Dolar/TL kuru bugün saat 14.00 itibarıyla Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı. Mart ayı başında 14,80 seviyesinin üzerine çıkan Dolar/TL bu tarihten itibaren dar bir bantta seyrini sürdürüyordu. Aralık 2021'de uygulamaya konan kur korumalı mevduat sistemi ile dolar/TL kurundaki yükseliş büyük ölçüde frenlenmişti. Küresel piyasalarda da güçlenen Dolar, TL karşısında da uzun bir süreden sonra ilk kez 15 sınırını aşmış oldu.

TALEPTE ARTIŞ VAR

Küresel ekonomide, salgın ve savaş gibi enflasyonist baskıları besleyen gelişmeler karşısında finansal koşulların daha da sıkılaştırılacağı endişeleri gündemin odağına yerleşirken, artan dolar talebi ile yaklaşık 20 yılın zirvesini gören dolar endeksi birçok ülke para birimini baskılamaya devam ediyor.

ÇİN'DE SALGIN TEDBİRLERİ ENDİŞELERİ ARTIRDI

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik belirsizlikler sürerken, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin "sıfır tolerans" politikasında hiçbir gevşemeye gidilmemesi ve ülkenin finans merkezi Şanghay'da tedbirlerin sıkılaştırılması, küresel enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişeleri gündeme getirdi.

FED'İN KARARI TARTIŞMALARI ATEŞLEDİ

Söz konusu endişelere karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki toplantısında gelecek aylar için beklenen 75 baz puanlık artırım ihtimalini zayıflatan açıklamaları da para politikalarının enflasyonla mücadelede yetersiz kalacağı tartışmalarını başlattı. Tartışmalar karşısında banka yetkililerinden "şahin" tonda açıklamalar gelirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bankanın enflasyonu frenleme mücadelesinde faiz oranlarını 75 baz puan yükseltmek de dahil olmak üzere hiçbir şeyi masadan kaldırmayacağını söyledi.

Analistler, Çin'de salgın, Avrupa'da savaş ve küresel çapta yüksek faiz ortamının dolara olan talebi artırdığını belirterek, Fed'in enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişelerinin de dolardaki yükselişi desteklediğini ifade etti.

Bu hafta ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon verilerinin döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, bu kapsamda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yönlendirmelerinin de yakından takip edileceğini kaydetti.