Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite öğrencilerimize ailelerinin yanına gidip gelmeleri için yılda iki kere ulaşım desteği vereceğiz

Son dakika: Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde de gençlere vererek, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız" dedi. Yılda 2 defa verilecek destekten 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak.