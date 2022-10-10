Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite öğrencilerimize ailelerinin yanına gidip gelmeleri için yılda iki kere ulaşım desteği vereceğiz
Ekonomi Haberleri
Son dakika: Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde de gençlere vererek, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız" dedi. Yılda 2 defa verilecek destekten 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak.
Beştepe'de yaklaşık 3,5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Erdoğan, bir müjde de üniversiteli gençlere verdi.
ŞEHİR DIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız" dedi.
YILDA 2 KEZ VERİLECEK
150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağı destekle ilgili Erdoğan, "Üniversite öğrencilerimize ailelerinin yanına gidip gelmeleri için yılda 2 kere ulaşım desteği vereceğiz" ifadelerine yer verdi. .
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