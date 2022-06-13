Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

"TEMMUZ'DA MİLLETİMİZİ DAHA DA RAHATLATACAĞIZ"

Konuşmasında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "İnsanlarımızın döviz alışkanlığını TL'ye çevirmek için çeşitli alternatifleri gündeme alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışlarına karşı tedbirler geliştiriyoruz. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Milli gelir sıralamasında Türkiye'nin yükselmesine mani olanlarla hesaplaşmamızı tamamlamadan son nefesimizi vermeyeceğiz." dedi.

"MİLLETİMİZİN REFAHINA GÖZ DİKENLERLE HESAPLAŞMADAN SON NEFESİMİZİ VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Son 20 yılda asgari ücreti enflasyondan arındırılmış haliyle yüzde 200'ye yakın, dolar cinsinde ise yüzde 100'ün üzerinde artırdık. 2023 şubat mart aylarından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız. Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki artışının etkisi olmasaydı hedeflerimize ulaşabilirdik. Savaş, hedeflerimizin yıl sonuna kaymasına neden oldu. Aynı şekilde bu tuzaklarla uğraşmasaydık insanların gelir seviyelerini de bugünküne göre iki katına çıkarmış olacaktık. Milletimizin işine, aşına, refahına da göz dikenlerle de hesaplaşmadan son nefesimizi vermeyeceğiz. Bunlara en güzel cevabı ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yaparak vereceğiz."