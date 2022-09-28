Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ocak ayından itibaren enflasyonda düşüş emaresi göreceğiz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yüksek seyreden enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Şubat bile değil. Ocak ayından itibaren enflasyonda düşüş emaresini göreceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama benim asıl önem verdiğim konu faiz. Yatırımcı ne arar? Düşük faiz arar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında ekonomi ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Son dönemde yüksek seyreden enflasyon rakamlarına ilişkin de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ocaktan itibaren düşüş emaresini göreceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama benim asıl önem verdiğim konu faiz. Yatırımcı ne arar? Düşük faiz arar" ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜK FAİZLE YATIRIM YAP, ÜLKENİN BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLA"

Düşük faizle yapılan yatırımlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, "Şubatı bile değil, ocaktan itibaren bunun emarelerini rahat göreceğiz. Bir defa ben enflasyondan önce faize bakıyorum. Faiz noktasında yüzde 12'ye indirdik. Buradan tüm yatırımcılara çağrımı yine yapıyorum. Eğer yatırımcıysan kamu bankaları başta olmak üzere, şu an faiz yüzde 12'ye indi. Bundan sonra yukarı çıkma yok, daha da aşağı inecek. Bu enflasyonu da indirecek. Bir yatırımcı neyi arar? Yapacağı yatırımda düşük faiz arar. Düşük faizle yatırımını yap, ülkenin büyümesine katkı sağla" diye konuştu.

"BU YÜZYIL TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK"

Türkiye'nin güçlü büyüme yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben çok açık net söyleyeyim. Bu yüzyıl, 'Türkiye yüzyılı' olacak. Dünyada şartlar ne getiriyor ne götürüyor, ABD'de Avrupa'da durum ne görüyorsunuz. Ama Türkiye bu sıkıntıları yaşamadı, yaşamıyor. İç ve dış talebin katkısıyla %7,5 dengeli ve güçlü bir büyüme yaşadık. 2022 yılı küresel büyüme tahminleri dünyada aşağı yönlü güncelleniyor, Buna rağmen, Türkiye ekonomi modelimiz büyümenin devamını ispatlayacak. Bunu göreceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" dedi.