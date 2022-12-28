Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların heyecanla beklediği düzenlemeyi açıkladı: EYT'de yaş şartı olmayacak

Son dakika: Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni düzenlemeyle 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmaya hak kazanacağını belirterek, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Milyonların heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesiyle ilgili Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR YAŞ SINIRI UYGULANMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyt'de yapılacak yeni düzenlemeyle emeklilikte yaş şartı aranmayacağını belirtti. Erdoğan, "Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu k esimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır. ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin her kesimin beklentilerini çözmüş olarak 2023'e girme kararlılığımızın son örneği olan EYT ile ilgili düzenleme müjdesiyle huzurundayım. Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun süre kapsamlı çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, sürdürülebilir, makul, adil seviyeye getirilmesi hususunda önemli reformlara imza atmış hükümetiz.

"HER REFORM, BERABERİNDE YENİ TARTIŞMALARI DA GETİRMİŞTİR"

Geçmiş yıllardaki gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemini yönetilebilir hale getirmek için çok çalıştık, uğraştık. Elbette her reform, düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir.

"KONUYU DERİNLEMESİNE İNCELEMEDEN TAAHHÜT ALTINA GİRMEK İSTEMEDİK"

Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz. Geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisi üzerine kaldıramayacak yükler bindireceği için uzun yıllar böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. 85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi taahhüt altına girmek istemedik.

"SABİT GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUĞUNU GÖSTERDİK"

Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz. Asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi sergileme yoluna gidiyoruz.

"DÜZENLEMEYİ MİLLETİMİZ İÇİN YAPIYORUZ"

Devlet için fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle birlikte sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum. Her konuda her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi milletimiz için yapıyor ve adıyoruz. Hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor.

"DÜZENLEME YAŞ SEBEBİYLE EMEKLİLİK EMEKLİLİK BEKLEYENLERİ KAPSIYOR"

Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Bu düzenleme ilk çıktığında 5.6 milyon emekli varken bugün 13.9 milyon emekliye hizmet veren Türkiye'ye ulaştık.