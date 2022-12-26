Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazının uluslararası piyasalardaki değeri 1 trilyon doları buldu

Son dakika: Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili yeni müjdeler verdi. Fatih Sondaj gemisinin Çayçuma'da 58 milyar metreküplük daha rezerv bulunduğunu belirten Erdoğan, "Karadeniz gazının uluslararası piyasalardaki değeri 1 trilyon doları bulmaktadır" dedi.

Yılın son Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, vatandaşlara bir de müjde verdi. Erdoğan, bir süredir çalışmaların devam ettiği Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ilgili "Fatih sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 320 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti." ifadelerini kullandı.

"1 TRİLYON DOLARI BULMAKTADIR"

Karadeniz gazının ekonomik değerinden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü rakamla Karadeniz gazının uluslararası piyasalardaki değeri 1 trilyon doları aştı Onun için 2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük değerini ülkemize kazandırmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz" dedi.

"AMACIMIZ GAZIN GAZLA REKABET ETMESİ"

Erdoğan açıklamalarının devamın şunları söyledi:"Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve ekranları başında bizi izleyen milletimizin desteği 2023 ve sonrasında sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz. 7 uluslararası boru hattı, 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisimiz enerjide merkez ülke olmak için gereken tüm imkana sahibiz. Türk Akım Trakya'ya gelecek. Oradan da Batı'ya bizden gidecek. Rusya ile işbirliğimizde bu adımı atacağız. Amacımız ülkemizde gazın gazla rekabet edeceği pazar olacaktır.

"DOĞUYU VE BATIYI BİRBİRİNE BAĞLAYACAĞIZ"

Türkmenistan'a niye gittik? Bu adımları atmak için. Türkmenistan-Azerbaycan birlikte inşallah bir başka adım atalım diyoruz. Hazar'ın merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. Enerji köprüleriyle de doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız."