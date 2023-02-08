Son dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verilecek

Son dakika! 10 ili etkileyen depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bütün imkânlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz. Ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu anda her ailemize 10'ar bin lira ulaştırmayı planladık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

"BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMİŞ VAZİYETTEYİZ"

Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu'ndaki çadır kentte vatandaşlarla konuşan ve bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Bugün birlik olma zamanıdır. Bizler bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz.

"HER AİLEMİZE ONLARI RAHATLATACAK BİR RAKAMI VERECEĞİZ"

Şu an itibariyle bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitiyle de birlikte ailelere desteğimizi vereceğiz. Hazine Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları rahatlatacak bir rakamı vereceğiz. Bunu 10 bin lira olarak planladık" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZI BU İLLERDEKİ OTELLERE YERLEŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Antalya, Alanya ve Mersin gibi illerdeki otellerle de anlaşıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarımız isterse kendilerini oraya yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme içme gibi tüm ihtiyaçlar karşılanacak" diye konuştu.