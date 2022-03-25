Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Yıl ortasında mevcut durumu değerlendireceğiz

Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşları ve asgari ücrete ikinci zam konusunda önemli bir açıklama yaptı.

"ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM YAPILACAK MI?"

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra 'Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir' dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da 'Biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz' dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltildi.

"VATANDAŞIMIZDAN, İŞÇİMİZDEN ESİRGEMEYİZ"

Erdoğan bu soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." yanıtı verdi.

BAKAN BİLGİN KAPILARI KAPATMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde konu hakkında yaptığı açıklamayla asgari ücrete ikinci zam beklentisine kapıları kapatmıştı. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

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