Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Yıl ortasında mevcut durumu değerlendireceğiz - Haberler

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Yıl ortasında mevcut durumu değerlendireceğiz

Haberler.com - Ekonomi
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Bakan Bilgin'in geçtiğimiz günlerde "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" diyerek asgari ücrete ikinci zam beklentilerine kapıları kapatmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umutları yeşerten bir açıklama geldi. Asgari ücrete ikinci bir zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz." ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşları ve asgari ücrete ikinci zam konusunda önemli bir açıklama yaptı.

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra 'Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir' dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da 'Biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz' dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltildi.

Erdoğan bu soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." yanıtı verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde konu hakkında yaptığı açıklamayla asgari ücrete ikinci zam beklentisine kapıları kapatmıştı. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

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Haberler.com - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (10)

Umit Cetin:

merak etmeyin cumhurbaşkanımız halkını enflasyona ezdirmez

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corci:

enflasyon olmasa da kimse kimseye ezmese daha iyi değil mi kardeşim.

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ferfer:

yüzde 150 enflasyon üzerinden olacaksa niye olmasın ama 300-500 liraysa hiç uğraşmaya gerek yok o paralara artık sakız alınır anca kimsenin bir yarasına merhem olmaz

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