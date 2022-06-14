Son Dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Temmuzda çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz - Haberler

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Son Dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Temmuzda çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Temmuz ayında enflasyon farklarıyla, ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız" ifadelerini kullanmasının ardından bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, " Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi gerçekleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Temmuz ayında enflasyon farklarıyla, ocak ayında ücretlerdeki düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğimiz aralık ve ocak gerçekleşmeleriyle sırtımızdan kurtulacağımız 2023 şubat, mart aylarından itibaren artık bu sorunları da önemli ölçüde geride bırakmış olacağız" dedi.

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Bugün de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. Temmuz ayında yapılacak düzenlemenin sinyalini veren Bilgin, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır." ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Çalışma Bakanlığı Vedat Bilgin Zam Ekonomi Güncel Haberler

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