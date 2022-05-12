Son Dakika! Bakan Nebati: Gıda üreticileriyle KDV indirimine ek olarak fiyatlamada cesur adımlar atılmasında mutabık kaldık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında İstanbul'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katıldı.

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Toplantı sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Nebati, vatandaşlara indirim müjdesi de verdi. Bakan'ın paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı: "Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

"FİYATLAMADA CESUR ADIMLAR İÇİN MUTABIK KALDIK"

Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."