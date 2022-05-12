Son Dakika! Bakan Nebati: Gıda üreticileriyle KDV indirimine ek olarak fiyatlamada cesur adımlar atılmasında mutabık kaldık - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Bakan Nebati: Gıda üreticileriyle KDV indirimine ek olarak fiyatlamada cesur adımlar atılmasında mutabık kaldık

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
 - Güncelleme:

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda firmalarının yöneticileriyle bir araya geldi. Nebati, "Yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında İstanbul'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katıldı.

Son Dakika! Bakan Nebati: Gıda üreticileriyle KDV indirimine ek olarak fiyatlamada cesur adımlar atılmasında mutabık kaldık

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Toplantı sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Nebati, vatandaşlara indirim müjdesi de verdi. Bakan'ın paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı: "Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

"FİYATLAMADA CESUR ADIMLAR İÇİN MUTABIK KALDIK"

Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Son Dakika! Bakan Nebati: Gıda üreticileriyle KDV indirimine ek olarak fiyatlamada cesur adımlar atılmasında mutabık kaldık

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Hazine Ve Maliye Bakanı, Nureddin Nebati, Kdv, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (16)

Ütopik Yorumcu:

Serbest piyasa diyorsunuz ya devlet olarak hiç bir şekilde önlem almıyorsunuz denetleme yokki doğru düzgün yeminle doğru denetleseler seve seve kendileri indirmek zorunda kalacaklar

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
sadece kadir:

GIDA FİRMALARI YANINDA AYNI ZAMANDA 5Lİ MARKET SAHİBİ VE EPDK İLE GÖRÜŞÜP ORTAK BİR KARAR ALMALARI DAHA SAĞLIKLI OLURDU. AYRICA KDV İNDİRMEK BİŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Emrah Tosunoglu :

Hiçbir şey degişmeyecek tek çözüm erken seçim ve yönetim degişikligi

Cevap Yaz 2 24 Yayından Kaldır
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title